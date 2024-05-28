Певица Лили Аллен призналась, что муж контролирует ее приложения в телефоне
Исполнительница Лили Аллен рассказала изданию The Sunday Times, что ее муж Дэвид Харбор контролирует приложения на ее смартфоне.
По словам певицы, это нужно, чтобы поменьше времени проводить в телефоне. Так, она пользуется детским телефоном, на который скачано лишь несколько приложений. Лили также сообщила, что следит за смартфоном супруга для тех же целей.
"Сейчас у меня детский телефон Pinwheel. Я не могу в нём пользоваться браузером и соцсетями, но в нём есть Uber и Spotify. Мой муж контролирует установленные у меня приложения, а я контролирую его телефон", — заявила звезда.