Певица Лили Аллен призналась, что муж контролирует ее приложения в телефоне

Исполнительница Лили Аллен рассказала изданию The Sunday Times, что ее муж Дэвид Харбор контролирует приложения на ее смартфоне.

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По словам певицы, это нужно, чтобы поменьше времени проводить в телефоне. Так, она пользуется детским телефоном, на который скачано лишь несколько приложений. Лили также сообщила, что следит за смартфоном супруга для тех же целей.