Ди Каприо устроил дорогостоящий шопинг для племянницы

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо устроил шопинг для 16-летней племянницы Норманди на фоне скандала в семье. Об этом сообщает Tribune.

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Актер устроил дорогостоящий шопинг для племянницы в бутиках в Беверли-Хиллз: Tiffany & Co. и Prada. Их прогулка прошла сразу после ссоры актера с его сводным братом Адамом Фаррара, отцом Норманди. Общественность узнала о разладе в семье в 2014 году, когда Адам был арестован по обвинению в хранении наркотиков и вывез Норманди за пределы штата, что вызвало расследование и похищении.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.