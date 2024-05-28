«Звездный развод»: что будут делить Алсу и Абрамов

Российской певице Алсу и ее супругу Яну Абрамову предстоит делить имущество после подачи ими заявления на развод. В частности, речь идет о двух особняках и двух квартирах, передает Mash.

© РИА Новости

Отмечается, что свою первую недвижимость Алсу и Абрамов купили сразу после свадьбы — апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57 этаже элитного ЖК. Через несколько лет пара приобрела четырехэтажный дом на Рублевке. Это особняк в викторианском стиле, он расположен в селе Усово.

«Еще один коттедж, на крымском побережье, отец Алсу подарил своим внукам. Имение раскинулось в поселке Орловка, рядом с Севастополем. На территории — личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолётная площадка и даже собственная мечеть, — пишет Telegram-канал.

Также у пары есть квартира в Лондоне. Она расположена вблизи стадиона Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд, говорится в публикации.

О том, что мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, стало известно накануне. Как писало РИА Новости, артистка значится в этом деле истцом.