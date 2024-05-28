Заплати за измену: Алсу решила оставить мужа ни с чем

С первых дней брака певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов были олицетворением семейного счастья. Однако, как стало известно, их совместная жизнь была далеко не сказкой. Оказывается, пара уже давно переживает кризис, и их разногласия только усиливаются с каждым годом. Причиной ссоры могла стать измена. Бизнесмена часто видели в компании молодых моделей и светских львиц.

Одной из них, предположительно, была бывшая супруга Тимати Анастасия Решетова. Брак Алсу давно превратился в формальность. Пара жила, скорее, как соседи, а не как супруги. Разумеется, развод такого масштаба не может обойтись без судебных разбирательств. Супруги начали делить свои активы и имущество.

Неизвестно, как всё это отразится на 3 детях пары. Всё это может сильно сказаться на их состоянии, ведь они вынуждены наблюдать за борьбой своих родителей. Слухи о разводе звезд взбудоражили общественность. Мнения разделились: кто-то встает на сторону Алсу, считая её жертвой неверности, другие поддерживают её супруга, полагая, что певицу больше интересует погоня за славой и карьерой. В социальных сетях идут активные обсуждения и домыслы о причинах и последствиях этого громкого развода.