Поклонники обратили внимание на то, что звезда «Крепкого орешка» сильно изменился. В последнее время в Сети не так часто появляются новые фотографии 69-летнего Брюса Уиллиса. Близкие актёра стараются оберегать его от лишнего внимания, однако иногда делают исключение и радуют поклонников Брюса его свежими снимками.

На днях в социальных сетях Уиллиса появилось фото, на котором он позирует вместе с женой Эммой Хеминг. На кадре запечатлено, как счастливый и довольный Брюс проводит время с любимой на свежем воздухе. Поклонники артиста заметили, что за последние несколько месяцев он сильно похудел, однако в глазах Уиллиса по-прежнему горит задорный огонёк.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БРЮСА УИЛЛИСА

Пользователи Сети уверены, что благодаря близким актёр окружён заботой, которая помогает ему как можно дольше оставаться в строю. Напомним, что о диагнозе Брюса Уиллиса стало известно в 2022 году. Из-за прогрессирующей лобно-височной деменции артист был вынужден завершить карьеру и сосредоточиться на здоровье.