Раскрыты подробности состояния тяжелобольного Николая Носкова

Помощник тяжелобольного музыканта Николая Носкова Ильфат раскрыл подробности состояния заслуженного артиста России и экс-участника группы «Парк Горького». Его слова приводят «Известия».

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По данным источника газеты, артист был выписан из больницы 24 мая.

«У него все в порядке, всё отлично. Хорошо себя чувствует, учитывая его положение», — поделился деталями помощник Носкова.

Он также отметил, что все планируемые музыкантом концерты в июле состоятся. Тур должен начаться в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Николай Носков повторно заболел пневмонией. До этого стало известно о резком ухудшении состояния здоровья артиста. Уточнялось, что это связано с приемом сильнодействующих препаратов. Однако жена музыканта опровергала эту информацию, заявляя, что певец выздоравливает и готовится к выписке.