Алсу может забрать половину бизнеса бывшего мужа в процессе развода

Певица Алсу может претендовать на половину бизнеса Яна Абрамова, если предприниматель оформлял на себя имущество во время их 18-летнего брака. Об этом порталу "Страсти" рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

"С учетом изложенного, все добрачные квартиры Алсу как были, так и останутся ее личной собственностью. А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2", - пояснила Вербицкая-Линник.

При этом она уточнила, что обычно если речь идет о доле в бизнесе, то мужья предпочитают выплачивать денежную компенсацию бывшей супруге вместо передачи своих активов. Вербицкая-Линник добавила, что обычно в семьях звезд заключают брачный контракт, чтобы избежать лишних рисков во время развода.

Недавно сообщалось, что причиной развода певицы Алсу с Абрамовым могли стать измены мужа. По слухам, артистка не живет со своим супругом уже год. При этом официального подтверждения этой информации нет. Артистка подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу. Алсу замужем за Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.