“Она злой персонаж из сказки”: Скляр сравнил Аллу Пугачеву с Бабой Ягой

Алла Пугачева стала неотъемлемой частью российской эстрады, и это неоспоримый факт. Неважно, любят ли ее сейчас или ненавидят, но о ней знают и говорят все. Некоторые по-прежнему хвалят Примадонну, считая ее настоящей легендой, а другие считают, что ей давно пора “выйти на пенсию”.

Именно так думает и Александр Скляр. Лидер рок-группы “Ва-Банкъ” считает, что народная артистка — очень противоречивый человек, ведь она слишком много о себе возомнила, считая себя любимицей народа. Но на самом деле она давно уже потеряла связь с тем же самым народом и реальным миром.

Скляр уверен, что наступает момент, когда любому артисту следует гордо уйти, чтобы поклонники уважали его и вспоминали только хорошее. А Пугачева явно этого не хочет. Певец даже сравнил ее со злым сказочным персонажем, которым скоро начнут пугать своих детей.

“С нынешним ее поведением она Баба Яга”, — отмечает фронтмен рок-группы.

По словам Александра, Примадонна сама делает так, чтобы о ней всегда говорили, неважно хорошо или плохо, именно поэтому она стала некой частью народного фольклора. “Артист всегда должен думать, что после него останется – доброе имя или тот самый жупел Бабы Яги”, — заявил певец в одном из недавних интервью.