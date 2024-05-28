Мадонна нашла нового возлюбленного

Певица Мадонна известна своей любовью к парням вдвое моложе нее. Последний официальный бойфренд артистки, 30-летний тренер Джош Поппер, пребывал в отношениях со звездой целый год. Накануне же выяснилось, что избранники расстались, но, если верить заявлениям самой артистки, они с Джошом остались друзьями.

Правда, долго горевать по поводу расставания артистка не стала. Портал The Sun сообщает, что у звезды появился новый возлюбленный. Им оказался 34-летний британский боксер Ричард Риакпор. Источники отмечают, что пара начинает узнавать друг друга, и ребятам нравится проводить время вместе.