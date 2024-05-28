Филипп Киркоров купил картину дзержинского пожарного

Певец Филипп Киркоров посетил выставку "Искусство и деньги", на которой приобрел несколько арт-объектов для своего дома. Об этом стало известно из Instagram артиста и Omelchenko Gallery, в которой проходила экспозиция.

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В частности, одной из приобретенных Киркоровым картин стала работа пожарного и граффитиста из Дзержинска Ильи Спиченкова "Король земли". Полотно выполнено в розовом, зеленом и черном оттенках, поэтому музыкант решил повесить картину в театральной зоне своего особняка. Илья Спиченков известен своими масштабными граффити и картинами, в прошлом году две его работы приобрел рэпер Тимати.

Недавно 57-летний Филипп Киркоров посетил премию "Прорыв года 2024", которая состоялась 20 мая в Москве. Народный артист России вышел на публику в черной рубашке, которую сочетал с бархатным пиджаком с бриллиантовой брошью и темно-серыми джинсами.