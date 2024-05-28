«Хитрый шаг»: продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену

Группа «Би-2» хочет вернуться на российскую сцену через гражданство Молдавии, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что получение паспортов этой европейской страны может быть хитрым шагом, так как там пророссийские силы занимают хорошие позиции.

Возможно, это хитрый шаг. Пророссийские силы в Молдавии занимают хорошие позиции. Непонятно, как это завтра скажется на стране и ее векторе развития. Возможно, «Би-2» выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны, — пояснил критик.

По словам Рудченко, музыканты понимают, что в Европе их творчество особенно никому не нужно, так как они создавали песни для российской публики. Продюсер добавил, что, если бы участники группы хотели сжечь все мосты с Россией, они бы обратились за гражданством в Латвию, Литву, Эстонию или Польшу.

Почему они не попросили гражданства у Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, которые конкретно настроены против России? Если они хотели бы конкретно сжечь мосты с Россией, думаю, они бы обратились в одну из этих стран, — заключил критик.

Президент Молдавии Майя Санду ранее предоставила гражданство республики некоторым участникам «Би-2». Как уточнил глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел, паспорта также получили члены семей музыкантов.