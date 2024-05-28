Внук Пугачевой чуть не погиб на встрече с русскими звездами

Никита Пресняков, хотя и является звездным наследником, которого, кажется, защищают от всего на свете, однажды подвергся смертельной опасности вместе с группой молодых людей, придя на премию от «МУЗ-ТВ» в 2015. Внук Аллы Борисовны стал жертвой непредвиденных обстоятельств, когда встал рядом со стендом, на котором изображались логотипы премии и партнеров.

Парень находился в толпе, решил сделать селфи со всеми, кого встретил на событии, но в то время, когда молодежь отвлеклась на общую фотографию, внезапно началась гроза и буря. Стенд упал в прямо на ребят.

«Мы все таки досняли наше селфи. На фоне та самая конструкция. Со мной все хорошо… Не знаю каким чудом… Спасибо моим ангелам. Спасибо МузТВ за отличную организацию и безопасность«, — высказался тогда Никита.

Стоит ли говорить о том, что тогда пережили Алла Борисовна и Кристина Орбакайте, отпустив своего наследника в, казалось бы, одно из самых безопасных мест в столице? Звездная элита, охрана… мне можно было бы предусмотреть, но только не стихийные бедствия. К счастью, Никита остался жив и здоров, но случай этот навсегда запал в его памяти.