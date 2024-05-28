Группа BABYMONSTER представила тизер нового клипа LIKE THAT

Корейский герлз-бэнд BABYMONSTER выпустил тизер видео LIKE THAT. В ролике девушки позируют в черно-белом антураже. Сама композиция была би-сайдом для первого мини-альбома под названием BABYMONS7ER.

© © Канал BABYMONSTER на YouTube

LIKE THAT была написана американским певцом Чарли Путом, который подарил группе эту песню, сообщает Soompi. Сделал это исполнитель после того, как увидел кавер-версию участницы коллектива Ахен на его трек Dangerously (2016) года.

Премьера видеоклипа состоится 31 мая.

Напомним, что недавно клип BABYMONSTER под названием SHEESH набрал 100 миллионов просмотров за 10 дней.