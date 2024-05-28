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Группа BABYMONSTER представила тизер нового клипа LIKE THAT

Корейский герлз-бэнд BABYMONSTER выпустил тизер видео LIKE THAT. В ролике девушки позируют в черно-белом антураже. Сама композиция была би-сайдом для первого мини-альбома под названием BABYMONS7ER.

Группа BABYMONSTER представила тизер нового клипа LIKE THAT
© © Канал BABYMONSTER на YouTube

LIKE THAT была написана американским певцом Чарли Путом, который подарил группе эту песню, сообщает Soompi. Сделал это исполнитель после того, как увидел кавер-версию участницы коллектива Ахен на его трек Dangerously (2016) года.

Премьера видеоклипа состоится 31 мая.

Напомним, что недавно клип BABYMONSTER под названием SHEESH набрал 100 миллионов просмотров за 10 дней.

Шоу-бизнес
Ахен