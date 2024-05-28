Анфиса Чехова рассказала о домогательствах продюсера

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова в эфире программы "Это нормально?" на телеканале ТНТ вспомнила о том, как ее домогались в начале карьеры. Слова знаменитости приводит издание "СтарХит".

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"На заре карьеры встретился продюсер, который активно приглашал меня в сауну "обсудить дела". А потом в один из дней завалил на диван, начал приставать. Я его оттолкнула и смогла убежать. Через день меня уволили", — рассказала Анфиса Чехова.

Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, которые являются ведущими шоу, были удивлены историей актрисы. Журналист предложил Чеховой отыскать обидчика. Однако она отказалась.

Телеведущая рассказывала, что часто посещает косметологов для сохранения молодости и красоты. Знаменитость подчеркивала, что ей крайне важно как можно дольше поддерживать себя в форме, поскольку она публичный человек, работающий на телевидении. В мае Анфиса Чехова пожаловалась на осложнения после ботокса. Она опубликовала свое фото и призналась, что у нее возник птоз верхнего века из-за инъекций.

"Мой глаз упал. Один выглядит как обычно, а второй как будто бы еще не проснулся. Спящий глазик. Это произошло из-за ботулотоксина, когда мы пытались выровнять с косметологом мои брови", — заявила Анфиса Чехова.

При этом телеведущая отметила, что врач не виноват в произошедшем. По словам знаменитости, "это те самые риски, которые несут все люди, колющие себе ботокс".