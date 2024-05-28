Она нездорова? Поклонники сильно обеспокоены состоянием Аллы Пугачевой

Несмотря на то что Алла Пугачева выглядит гораздо моложе своего возраста, не стоит забывать, что она уже находится в преклонном возрасте. В этом году Примадонне исполнилось 75 лет. И в последнее время в сети все чаще обсуждают состояние народной артистки, считая, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

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Все началось с того, что на последних фотографиях, которые делали очевидцы, либо же публиковала сама Пугачева, она выглядела очень исхудавшей и слабой. В сети даже попал снимок, где певица гуляет вместе с мужем Максимом Галкиным*, держась за его руку. Этот кадр вызвал тревогу среди поклонников, ведь было такое ощущение, что Алла Борисовна еле ходит.

На днях о слабом здоровье артистки начали говорить еще чаще. Все дело в ее новой песне «Ложный стыд», которая выпустила Примадонна на прошлой неделе. Многие отметили, что ее голос сильно изменился. Это заметили не только поклонники, но и другие артисты. Юрий Лоза, например, отметил, что она потеряла не только свое лицо, но и вокальные данные.

С этим мнением согласна и диджей Катя Гусева. Она утверждает, что ее голос уже не тот:

«Голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет».

В сети считают, что вокальные проблемы появились у Примадонны из-за физического недуга. Поклонники надеются, что эти новости неверны и желают своему кумиру здоровья.

*признан иноагентом на территории РФ