У RM из BTS вышел клип Groin

RM из K-pop-группы BTS выпустил клип Groin. Трек вошел в его новый сольный альбом Right Place, Wrong Person (2024).

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Ким Намджун (так зовут RM) предстает в образе эмси, читающего рэп «на районе» в толстовке Adidas. Видео снял токийский клипмейкер Pennacky.

Альбом Right Place, Wrong Person увидел свет 24 мая и стал вторым по счету сольником айдола. Его предыдущая пластинка Indigo вышла в 2022 году.

Сейчас Намджун, как и остальные участники BTS, находится в южнокорейской армии. Ожидается, что коллектив вернется на сцену в полном составе в 2025 году.