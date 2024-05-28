Подольская раскрыла секрет после того, как отобрала мужа у Орбакайте

У Кристины Орбакайте построить счастливый брак с Владимиром Пресняковым не получилось. Позже он смог найти любовь в лице Натальи Подольской. Публика была уверенна, что Примадонна не терпит женщину именно из-за того, что муж Орбакайте потом связал жизнь именно с ней, но, по словам артистки, все обстояло совсем не так.

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С Пугачевой она познакомилась куда раньше, чем с будущим мужем и уже тогда Алла Борисовна выказывала свое презрение. Почему и чем не угодила ей Подольская, неизвестно, но та с пониманием относится к мнению Пугачевой и принимает его. Ну не нравится ей конкретный человек, что же поделать?!

«Пугачёва меня невзлюбила. Она этого не скрывала. Ты хоть из трусов выпрыгни, если тебе неприятен человек, он тебе не понравится. За что я ей благодарна, так это за свои прекрасные отношения с Никитой Пресняковым», — сетовала она.

Тем не менее благородства у великой певицы не отнимать. Она не стала препятствовать родственным отношениям своего внука Никиты Преснякова и дала полную свободу действий экс-супругу Кристины. Как говорит Пугачева, у детей нельзя отнимать возможность общаться с отцом.