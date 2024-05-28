Певца Николая Носкова выписали из больницы после пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© Passion.ru

Госпитализированного 3 мая Николая Носкова выписали из больницы. Врачи стабилизировали состояние музыканта после того, как он обратился к ним с пневмонией. Отметим, что певец из-за ослабшего иммунитета несколько раз переболел пневмонией, находясь в стационаре. У артиста также была повышенная температура и затрудненное дыхание.

Сейчас Носков находится дома. Певец в 2017 году пережил инсульт, спустя год он появился на публике в инвалидном кресле и дал свой первый концерт за несколько лет.

Николай Носков прославился благодаря участию в группе «Парк Горького». В 1992 году певец перенёс операцию на связках и покинул группу, а на его место пришел Александр Маршал.

Ранее мы писали о том, что раскрыты неожиданные подробности состояния Светланы Немоляевой после госпитализации.