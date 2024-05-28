Актриса Пэрис Хилтон снялась с детьми и мужем на Гавайях

Известная актриса Пэрис Хилтон призналась, что прислушивается к некоторым советам своих поклонников относительно темы воспитания собственных детей.

В этот раз, согласно сведениям издания Daily Mail, фанаты актрисы насторожились ее действиями во время совместного отдыха с сыном Фениксом.

Оказалось, что Пэрис окунула мальчика в бассейн, не уследив за его надувными нарукавниками.

Интернет-пользователи переживали, что неправильное расположение средства для плавания могло навредить ребенку и поставить под угрозу его безопасность.

Поклонники тут же написали о своих опасениях в комментариях и звезды, на которые она так же оперативно отреагировала:

«Спасибо! Я не выпускала его из своих объятий. Однако я тоже думала, что надела их задом наперед. Когда я сказала об этом продавцу, у которого приобрела нарукавники, он ответил, что все изначально было правильно. Но большое спасибо, что сообщили мне об этом».

Второй раз Пэрис стала матерью осенью 2023 года, родив дочку по имени Лондон.