Группа «Би-2» отменила концерт в Казахстане

Группа «Би-2» объявила об отмене концерта в Казахстане

Группа «Би-2» не будет выступать на Family Tock Fest в Казахстане.

Стало известно, что группа «Би-2» не будет выступать в Казахстане.

Напомним, планировалось, что коллектив даст концерт в рамках Family Tock Fest, который состоится в Алма-Ате в конце августа.

Однако на официальной странице группы в социальной сети появилось сообщение, что концерта не будет. При этом причины отмены не уточняются.

При этом музыканты выразили надежду вернуться на фестиваль, когда «представится такая возможность».

Ранее сообщалось, что четырех участников группы «Би-2», который задержали в Таиланде, вышлют в Израиль.

Они провели ночь в камере районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.