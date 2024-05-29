Виктория Боня потратила в бутике Chanel полмиллиона после скандала с брендом. Модель показала покупки в личном блоге.

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Два года назад многие звезды шоу-бизнеса выступили против бренда Chanel. В их блоге были опубликованы ролики, на которых они портили элитные вещи. Не стала исключением и Виктория. Модель разрезала черную сумку со словами: «Если дом Chanel не уважает клиентов, почему мы должны уважать его?».

В 2024 году Боня решила «зарыть топор войны». Она зашла в бутик и потратила там полмиллиона.

«Красивая комбинация получилась. Сумочка белая и сережки. Я решила, что пора уже наладить мои отношения с Chanel», — высказалась модель.

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Ранее модель Виктория Боня сообщила, что ей предлагали 50 млн за ночь с олигархом. Подробности читайте в этой новости.

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