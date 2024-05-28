Мизулина ответила на вопрос о совместном хите с SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила на вопрос о том, готова ли она записать совместный хит с российским певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Ее слова приводит MK.RU.

«Да бог его знает, время покажет. Мы друзья», — сказала Мизулина, отметив, что не исключает такой возможности.

Она также объяснила, что берет уроки вокала.

Ранее общественники попросили присвоить SHAMAN звание народного артиста России. По словам представительницы воронежской общественной организации «Многодетная семья», композиции артиста вдохновляют многих жителей области.