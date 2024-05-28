Билли Айлиш раскрыла свое отношение к трехчасовым концертам

Певица Билли Айлиш рассказала, что считает сумасшедшими артистов, которые дают концерты по три часа. Часть пользователей решила, что это намек на Тейлор Свифт и ее длинные шоу в туре Eras.

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Поклонники спросили у Билли, будет ли она когда-нибудь играть трехчасовые сеты.

«Я не устраиваю трехчасовые шоу, это буквально сумасшествие. Никто этого не хочет. Вы, ребята, этого не хотите. Я не хочу этого. Я даже не хочу этого в качестве зрителя. Я не намерена слушать три часа даже своего самого любимого на свете артиста», — цитирует звезду The Hollywood Reporter.

В сентябре Билли отправится в тур в поддержку нового альбома HIT ME HARD AND SOFT (2024), который вышел 17 мая. По словам исполнительницы, она не будет включать в сетлист все песни из лонгплея, потому что в противном случае выступления будут длиться «миллион лет».