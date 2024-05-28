Марину Хлебникову разозлили журналисты

Певица Марина Хлебникова в Instagram заявила, что будет давать комментарии только "нормальным СМИ" и раскритиковала некоторые издания за преследование и вбросы.

"Вот именно после такой желтизны с вами, "журналисты", никто и не разговаривает. Я буду давать интервью только нормальным СМИ, которые не занимаются тем, что преследуют артиста после концерта после отказа в интервью", - заявила исполнительница.

Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за страха онеметь

Она разместила в личном блоге скриншот поста Telegram-канала Mash, в котором говорилось о якобы проблемах с голосом артистки. По словам Хлебниковой, корреспонденты канала подкараулили ее у подъезда и "исподтишка наснимали сенсацию". Звезда посетовала, что каналу даже не нужен был разговор с ней, чтобы сделать "очередной вброс".

Певица пригрозила, что опубликует видеоматериалы с пристающими к ней журналистами, которые снимала ее команда, если недостоверные материалы относительно нее продолжаться.

27 мая Telegram-канал Mash сообщал, что Хлебникова якобы обратилась к врачам из-за страха онеметь. Заявлялось, что медики обнаружили у Хлебниковой гипотонусную дисфонию - нарушение речи, при котором снижается тонус голосовых связок, а также появляется хрипота и прерывистое звучание. Ей также якобы порекомендовали обратиться к фониатру, так как о проблемах с голосом стало известно еще в 2021 году.