Недовольную певицу Дженнифер Лопес засняли у дома подруги

Певицу и актрису Дженнифер Лопес засняли с недовольным выражением лица после слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летнюю Дженнифер Лопес подловили папарацци, когда она направлялась в гости к своей подруги 27 мая в Беверли-Хиллз. Актриса была одета в укороченный топ Gucci с принтом тай-дай, который сочетала с белыми широкими брюками, солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами и молочной сумкой Louis Vuitton.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил источник.

27 мая Бена Аффлека засняли с грустным выражением лица на публике. Актер появился в одиночестве на выпускном вечере своей дочери Вайолет, которая родилась в браке с Дженнифер Гарнер. Знаменитость был одет в белую рубашку, голубые джинсы, бежевый пиджак и темные туфли.