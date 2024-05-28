Макаревич* лишился бизнес-партнера

Продюсер "Адской кухни" Николай Билык перестал быть учредителем ООО "Самый смак", которым владел совместно с музыкантом Андреем Макаревичем*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что Билык владел 49% акций бизнеса, а у Макаревича был контрольный пакет. Компания с 1993 года выпускала кулинарно-развлекательную программу "Смак" на "Первом канале". Ее первым ведущим был Макаревич, затем на этом месте артиста сменил Иван Ургант. В 2018-м шоу закрыли на ТВ, и оно переехало на YouTube. С тех пор, заявляет канал, у проекта начались финансовые трудности, поэтому "Смак" перестал выходить.

Вован и Лексус рассказали, как разыграли Макаревича*

Причиной выхода Билыка из бизнеса Mash называет высказывания Макаревича о планах дать "бешеный концерт" на Украине. 13 мая пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли Макаревича от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с "Зеленским" музыкант сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, и пообещал в честь нее дать отдельный концерт на Украине.

"Я первый день победы вашей... с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт... Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни", - сказал Макаревич.

Артист уточнил, что пока не может посещать Украину. Дело не в страхе, пояснил лидер "Машины времени", он просто не способен "ступить на землю, которую бомбит страна, где я родился".

*признан в РФ иностранным агентом