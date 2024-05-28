Галкин* на измене: Пугачева вызвала Киркорова на разговор при Орбакайте

Филипп Киркоров в принципе очень тепло относится к Алле Пугачевой и всей ее семье, помня то сокровенное, что между ними было, но день рождения Кристины Орбакайте в 2021 году поистине стал для него особенным, ведь в тот чудесный день он наконец смог помириться с Аллой Борисовной, с которой его разделяла очень мрачная и грандиозная ссора.

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Примадонна пришла тогда на праздник наследницы в шикарном настроении, подошла к Киркорову и ни с того, ни с сего сказала: «Филипп, ты тоже очень хорошо выглядишь!» Конечно, Киркоров не мог не ответить на комплимент. Расцвел и почувствовал, что жизнь снова заиграла красками, ведь король эстрады не скрывает, что любит Пугачеву и ее отношение к нему для него очень важно.

Общественность замечает, что Максиму Галкину* это явно не понравилось. Он и в молодые годы сильно ревновал жену к Киркорову. Немудрено, ведь юморист увел ее именно у Филиппа. Но, рассуждая логически… вряд ли Алла Борисовна решит вновь поменять супруга. С Галкиным ее теперь связывают дети и общая авантюра по переезду в Израиль.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации