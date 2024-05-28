Тиктокер Даня Милохин задолжал российской налоговой 35 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, в России у блогера осталось ИП, с помощью которого он может рекламировать российские бренды. По словам приемного отца Милохина, молодой человек открыл его, когда только начал зарабатывать на TikTok, а теперь на него периодически начисляются налоги.

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Сам тиктокер сейчас находится в Таиланде, где строит бойцовскую карьеру. Весной ему снова приходила повестка из военкомата, после которой он жаловался, что призывают его, а не других артистов призывного возраста — например, певца Егора Крида.

Напомним, что в феврале Милохин выиграл свой первый бой по правилам бокса у 31-летнего блогера-миллионника из Индии Амджал Хана. Тиктокер вышел на ринг под гимн и с флагом России, отправив оппонента в нокаут уже в первом раунде.