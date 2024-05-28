Савичева о Фадееве: «Навсегда запомню»

Певица Юлия Савичева вспомнила, что дебютировала на сцене в четырехлетнем возрасте. Ее слова передает "Пятый канал".

"На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии Курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда", - рассказала исполнительница.

По словам звезды, именно этот концерт послужил началом ее карьеры. Савичева осознала свою любовь к пению. При этом, добавила певица, сейчас она хотела бы попробовать активнее развиваться в актерской карьере. Звезда рассказала, что недавно сыграла в фильме-мюзикле "Первая любовь", и ей понравилось.

В сентябре 2023 года Савичева вспомнила, как разорвала трудовой контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Звезда заявила, что чувствовала внутри себя "шок, обиду и несправедливость".

Исполнительница напомнила, что после окончания контракта ей было запрещено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с Фадеевым. При этом она уточнила, что спустя некоторое время Фадеев все-таки разрешил ей петь свои песни, а также поблагодарил Савичеву за то, что "не была тварью".