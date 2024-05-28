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На рэпера-иноагента Noize MC собрались возбудить уголовное дело

Против российского рэпера Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Noize MC, возбудят уголовное дело за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Рэперу Noize MC* грозит уголовное дело
© ТАСС

Источник агентства заявил, что музыканта несколько раз привлекали к административной ответственности за отказ указать статус иноагента, поэтому уже появились основания для уголовного дела.

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Артисту может грозить наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

В последний раз на Noize MC составили протокол по статье о нарушении закона об иноагентах в начале марта. До этого другие дела против рэпера рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации. В начале февраля Московский городской суд проверял законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, который получил Noize MC за отсутствие маркировки иноагента на публикациях в интернете.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

* признан в РФ иностранным агентом

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