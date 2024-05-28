Рэперу Noize MC* грозит уголовное дело

Против российского рэпера Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Noize MC, возбудят уголовное дело за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства заявил, что музыканта несколько раз привлекали к административной ответственности за отказ указать статус иноагента, поэтому уже появились основания для уголовного дела.

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Артисту может грозить наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

В последний раз на Noize MC составили протокол по статье о нарушении закона об иноагентах в начале марта. До этого другие дела против рэпера рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации. В начале февраля Московский городской суд проверял законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, который получил Noize MC за отсутствие маркировки иноагента на публикациях в интернете.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

* признан в РФ иностранным агентом