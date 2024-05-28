Стали известны подробности развода Алсу с мужем

Причиной развода певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым могли стать измены мужа, предполагает издание kp.ru.

Отмечается, что, по слухам, артистка также не живет со своим супругом уже год. При этом официального подтверждения этой информации нет. Артистка подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу. Издание добавляет, 17-летняя Сафина собирается поступать в несколько вузов и связать свою жизнь с медициной.

Алсу замужем за Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

В тот же день стало известно, что певица Нюша тоже подала заявление на развод с мужем Игорем Сивовым. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.