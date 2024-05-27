Популярный в России комик заявил о нежелании жить в Европе

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков оценил возможность переезда в другую страну. На эту тему он высказался, беседуя с журналистом Кареном Адамяном, видео опубликовано на YouTube.

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«Наверное, США», — ответил Чебатков на вопрос о том, куда бы он переехал, если бы не мог жить в России и Казахстане.

Комик пояснил, что не смог бы жить в азиатских странах, а в Европе он никогда не чувствовал себя «своим». Канаду, где он пожил некоторое время, Чебатков назвал слишком благополучной страной.

«Минусы, безусловно есть, но в Штатах, я думаю, ты при этом можешь заниматься плюс-минус чем вздумается. Новый свет есть Новый свет», — заявил он.

Ранее Чебатков назвал разницу между российскими и американскими зрителями. Комик заявил, что аудитория в США охотнее российской публики смеется на концертах.