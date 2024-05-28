Пригожин высмеял сбежавшего в США рэпера Vacio

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок сбежавшего в США российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам медиаменеджера, он называет подобных людей «недорогими».

СМИ: рэпер Vacio решил отказаться от гражданства России

«От него остался один носок. Он забрал свой член и уехал за границу. Он жил в свободной стране, где мог реализоваться. Не всегда хайп проносит пользу. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова. Собрался служить? Иди послужи! А сказать для того, чтобы сбежать ну это тоже как-то не очень красиво», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что Vacio собирается отказаться от гражданства России. На данный момент исполнитель находится в США, куда он смог бежать через Армению при помощи «третьих лиц».

14 мая стало известно, что рэпер покинул страну. 13 мая артист должен был явиться в военкомат по повестке.

До этого адвокат Vacio Роман Попов отмечал, что музыкант поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу.