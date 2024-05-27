Стало известно о долге Игоря Николаева перед налоговой

Певец Игорь Николаев задолжал налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, у Николаева обнаружили пять неоплаченных счетов. Всего артист должен ФНС 119 тысяч рублей.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в социальных сетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации.

18 апреля Николаев признался, что полностью восстановился после операции на сердце.Артист чувствует себя намного лучше. Певец отметил, что поехал на гастроли через три месяца после операции.