Барабанщик Майк Портной закаверил песню Tool «Pneuma»

Барабанщик Майк Портной из прогрессив-метал-группы Dream Theater снялся в эпизоде проекта Drumeo. В нем именитые перкуссионисты каверят композиции своих коллег по сцене и не только. В этот раз Портной пробовал сыграть композицию группы Tool. Трек Pneuma длится 12 минут. Научиться играть непростую песню Портному нужно было за шесть часов.

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«По сравнению с этим Dream Theater звучит как Weezer! При всем уважении к Weezer, я их люблю. Но это безумие!» — сказал Майк.

Напомним, что недавно барабанщик вернулся в Dream Theater и уже поучаствовал в записи нового альбома. Других подробностей о пластинке пока нет.