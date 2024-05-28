«Даже угрожала»: Мария Вебер раскрыла, как Юлия Волкова разрушила ее брак

Бывшая солистка группы «Тутси» Мария Вебер раскрыла, как певица Юлия Волкова разрушила ее брак с первым мужем Парвизом Ясиновым. Исполнительница заявила, что вынудила супруга признаться, с кем у него отношения.

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Подробностями она поделилась в шоу PROжизнь на YouTube.

Вебер рассталась с мужем, как только родила. Между супругами состоялся откровенный разговор.

«И я просто вынудила признаться, что он имеет с кем-то отношения. Всем известно, с кем», - поделилась Вебер.

У нее не было разговора с Волковой. Вебер говорит, что та «сумасшедшая».

«О чем мне с ней разговаривать? Она билась, даже мне угрожала», - говорит артистка.

После развода Мария осталась жить в доме с родственниками экс-супруга. Семья Ясинова встала на сторону певицы. Они до сих пор поддерживают хорошие отношения с ними.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала об «интересных» отношениях с новым избранником. На вопрос о свадьбе она заявила, что церемония будет не менее изысканной, чем предыдущая.