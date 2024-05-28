Муж Заворотнюк Чернышев сделал заявление о «романе» с Грановской

Порой звезды и сами не знают о том, с кем встречаются… Условно, конечно. СМИ и анонимные источники так часто приписывают им романы, что знаменитые личности не успевают отследить, с кем их сводят и разводят на просторах интернета. И попробуй потом доказать любимому человеку, что все написанное — это сплетни и не более!

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Один раз Петру Чернышеву пришлось невольно впутаться в историю разбирательств с упоминанием имени Надежды Грановской, с которой он выступал в телевизионном шоу. Публика, видя страстные эмоции двух партнеров, слившихся в танце, сделала вывод, что парочка на самом деле крутит роман за спинами своих официальных вторых половинок, но, по утверждению фигуриста, это не было правдой.

«Никаких романов ни с Надей, ни с любой другой участницей проекта у нас не было. Настя не знает и половины того, что о нас пишут. Я ей не говорю об этом не потому, что она расстроится — Анастасия к этой чуши относится спокойно», — утверждает Чернышев.

Заворотнюк и сама однажды в интервью рассуждала на тему ревности в их паре и замечала, что старается контролировать свои эмоции, так как ни к чему хорошему подозрения в браке не приведут.