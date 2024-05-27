$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в кассации отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Слепаков* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
© Lenta.ru
«Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова С.С.», — сказали в суде.

Отмечается, что дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее стало известно, что в отношении Слепакова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента. Он поступил в Таганский районный суд Москвы.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

Шоу-бизнес
Семен Слепаков
Москва
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости