Слепаков* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в кассации отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

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«Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова С.С.», — сказали в суде.

Отмечается, что дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее стало известно, что в отношении Слепакова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента. Он поступил в Таганский районный суд Москвы.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов