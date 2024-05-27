Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в кассации отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.
«Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова С.С.», — сказали в суде.
Отмечается, что дата судебного заседания пока не назначена.
Ранее стало известно, что в отношении Слепакова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента. Он поступил в Таганский районный суд Москвы.
* внесен Минюстом в реестр иноагентов
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