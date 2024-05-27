Наташа Королева призналась, что «припахала» поклонников

Певица Наташа Королева заявила в шоу «Звезды сошлись», что «припахала» часть своих поклонников.

Королева заявила, что дала фанатам возможность реализовать свои таланты.

«Многие поклонники работают на свою артистку. Я создала ту ситуацию, где они и артистке своей могут быть во благо», — поделилась исполнительница.

Королева рассказала о своем поклоннике-визажисте, который с десяти лет приходил на ее концерты и стоял у служебного входа. Сейчас певица пользуется услугами этого фаната. При этом визажист, по словам артистки, делает ей скидку.

«Конечно, плачу. Я считаю, что любой труд должен быть оплачен», — рассказала певица.

Королева добавила, что на концертах фанаты дарят ей еду. Однако исполнительница ест только от тех поклонников, которых хорошо знает.