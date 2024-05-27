В КПРФ потребовали наказать комика Ревву за шутки про Богородицу

В КПРФ потребовали привлечь к ответственности комика Александра Ревву за шутки про Богородицу на шоу «Звезды» в канун Пасхи. С соответствующим письмом обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутат Ирина Филатова, пишет Daily Storm.

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В письме, которое приводит издание, парламентарий отметила, что общественность возмутила «циничная, аморальная шутка артиста» в программе, которая вышла в канун православного праздника Пасхи на одном из самых рейтинговых российских каналов.

«Затем была продемонстрирована пошлая миниатюра с элементами сексуального характера», - говорится в документе.

Филатова уверена, что СМИ обязаны развивать духовный потенциал народа, сплачивать его и укреплять духовные ценности, чему не способствуют подобные шутки.

СМИ: комик Александр Ревва «погряз в долгах»

«Выступление Александра Реввы 5 мая является одним из многих других — не менее вульгарных, аморальных, демонстрирующих хамское и пренебрежительное отношение к соблюдению правил этики и морали, пропагандирующих чуждые россиянам культурные ценности», - утверждается в обращении Филатовой.

После начала спецоперации Александр Рева, поющий под псевдонимом Артур Пирожков, он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публичной оценке спецоперации. Однако он все же уехал за границу. При этом СМИ отмечали, что его номер был вырезан из «Песни года».