Петросян похвастался артистизмом сына

Комик Евгений Петросян похвастался артистизмом четырехлетнего сына Вагана. Об этом сообщает Voice.

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Петросян назвал своего сына театральным человеком, который уже много раз посещал спектакли. По словам юмориста, четырехлетний Ваган учит своих сверстников, как надо вести себя в зрительном зале. При этом артист уточнил, что культурой мальчика преимущественно занимается его жена — Татьяна Брухунова.

Петросян отметил, что не будет настаивать на определенной профессии для своих детей. Он хочет, чтобы его сын и дочь выросли достойными людьми.

«Я хочу, чтобы они стали людьми, которыми семья будет гордиться, гордиться их благородством, их профессионализмом и пониманием жизни», — поделился комик.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

13 марта 2024 года Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Супруга комика опровергла эту информацию.