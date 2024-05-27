Рэперы TVETH и SEVNZ выпустили совместный EP «AIRBAG»

Хип-хоп-артисты TVETH и SEVNZ представили мини-альбом AIRBAG. Совместный EP музыкантов состоит всего из пяти треков, в числе которых есть коллаборации с певицей Лорой и рэпером KURT92.

TVETH и SEVNZ знакомы и сотрудничают уже далеко не первый год. Оба артиста — бывшие участники уже легендарной YungRussia с той разницей, что TVETH состоял в SABBAT CULT, а SEVNZ — в LITALIMA.

Из того, что официально выложено на стримингах, можно найти их фиты начиная с 2017-го. SEVNZ засветился в треке BABYLON 97 из CAPITAL (2017) Твета, а также в DAY 1 из HIGH TEKK 2 (2019) и Medication из KOMPRESSOR (2021). Твет же, в свою очередь, приложил руку к «Где же ты была» из лонгплея SEVNZ «NOSTALGIE» (2021), а самая свежая работа рэперов до AIRBAG, сингл «200» с Лорой, увидела свет в сентябре 2023-го.

К слову, «200» вошел в состав EP, так что по факту музыканты представили всего четыре новые композиции. Не так много, как того бы хотелось слушателям артистов. Но на то это и мини-альбом.

В AIRBAG Твет продолжает свои эксперименты со смешением хип-хопа с электроникой, что получается у него весьма удачно, а SEVNZ органично вписывается в них. Мэтч артистов по настроению и манере исполнения иногда приводит к тому, что в некоторые моменты отличить их становится непросто. Однако от этого работа не становится хуже.

AIRBAG разнообразен: в нем есть место и более-менее классическим для хип-хопа рассуждениям о жизни, опыте и совести в EXP, и драм-н-бейсу о нежелании любви с пронзительным припевом в «200». Агрессивный рэп, переходящий в крик с грязным гитарным риффом на фоне, в «ОМУТЕ» сменяется танцевальным «1234», вероятно вдохновленным бразильским фанком, пусть и без характерного для него ритма.

Закрывает мини-альбом «ЛИЦОМ К ЛИЦУ», примечательный продакшеном от Твета. Это минорный джерси-клаб со своеобразным обратным отсчетом в строчках припева, заканчивающимся в тот момент, когда герой трека оказывается лицом к лицу со своей возлюбленной.

EP определенно придется по вкусу тем, кто скучал по Твету в отрыве от Jeembo и HELLA HILLZ, и верным поклонникам SEVNZ, ибо артист не шибко балует их новой музыкой. Ну и конечно, тем, кто любит вариативный напористый хип-хоп, миксующийся с электроникой.

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