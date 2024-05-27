Глава агентства UpSound разберет кейсы артистов на «Музразборах»

Запись выпуска шоу «Музразборы» состоится в Пространстве СТУДИО 28 мая. Руководитель агентства UpSound, создатель и ведущий подкаста «Артистология» Борис Суворов даст советы музыкантам, как продвигать свое творчество. Артисты представят свои композиции и получат обратную связь.

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В процессе эксперт оценит соцсети исполнителей, послушает творчество и даст экспертизу. Зрители мероприятия смогут увидеть разбор сразу шести кейсов. Полученную информацию молодые музыканты смогут использовать сразу после мероприятия.

Начало — в 19:00. Для регистрации в качестве зрителя подайте заявку по ссылке.