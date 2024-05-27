Российский рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) уехал в США через Армению и собирается отказаться от российского паспорта, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, исполнитель получил скандальную известность после того, как на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой появился в практически полностью обнаженном виде, с носком на половом органе.

Журналисты отметили, что Васильев намеревался служить в армии, прошел недельный подготовительный курс, но в ходе обучения понял, что не готов отправиться в войска.

Музыкант пояснил, что желает заниматься только творчеством. В связи с этим он решил уехать в США и отказаться от гражданства России.

На фоне этого лейбл Rocket Records расторг договор с Vacio в одностороннем порядке. В пресс-службе компании пояснили, что не согласны с поступком артиста.

Участник «голой» вечеринки рэпер Vacio уехал из России

Ранее сообщалось, что 13 мая Васильеву следовало явиться в военкомат по повестке. 14 мая стало известно, что рэпер покинул страну.