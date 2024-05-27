MIA BOYKA в «Ниче святого»: о «Евровидении» и лишении волос

Певица и актриса MIA BOYKA стала героиней нового выпуска подкаста «Ниче святого». В выпуске артистка рассказала, хотела ли поехать на «Евровидение», о своей вере в потустороннее, о старом и новом образе. Слушайте полный выпуск «Ниче святого» в HiFi-стриминге Звук. Строго 18+.

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Поехала бы на «Евровидение» представлять Россию?

Миа Бойка призналась, что поехала бы на конкурс, но только с нормальной песней. Специально хайповать артистка бы не стала.

«Тут у меня есть жесткие грани, которые я выдерживаю. Поэтому, может быть, и не пошла на определенные вещи. Возможно, что „Евровидение“ было бы не для меня», — сказала звезда.

Смотрит ли передачу «Битва экстрасенсов»?

По словам певицы, специально мистическое шоу она никогда не смотрела. Только видела краем глаза у кого-то в гостях.

«Для меня всегда казалось, что это лютая постанова. Будто бы переоделись актеры. На самом деле, если уж быть серьезной, я верю в потусторонний мир. У нас есть тонкий мир. Мы сидим в комнате и не видим, кто вокруг нас летает. Но кто-то по-любому есть», — добавила Миа.

По мнению артистки, даже в момент интервью на плече ведущего кто-то сидит и подсказывает, что спрашивать. У поп-исполнительницы на плече восседает аналогичная сущность, которая также подсказывает, как отвечать на вопросы.

«Эти существа — они есть. Кому-то дано их видеть, а кому-то нет. Те, кто знает чуть больше, умеют с ними общаться. И оттуда получают какие-то подсказки. На этом, возможно, построено шоу», — подумала Бойка.

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К какой категории популярности относит себя Миа Бойка?

Если делить славу по категориям А, B или С, то поп-исполнительница относит себя к сегменту B+. По мнению артистки, ей еще немного осталось до первой категории, но уже вырвалась из второй и третьей.

«Я шестой год на сцене. Я начинала с песен для детей. У меня на YouTube у трека „Пикачу“ 380 миллионов просмотров. Его в основном дети смотрят, они меня знают. У меня были синие волосы как у Мальвины. Но я устала от этого образа. Мне было 26 лет, я прыгаю, скачу, свое исчерпала. Уже какие-то депрессивные пошли истории. Потому что подумала: „Где же мой рост“», — вспомнила Бойко.

Миа уверена, что для роста нужны изменения. Они случились после выхода хита «Гагарин».

«В клипе на трек я была лысая. Они просто отвалились в один момент, потому что их красили два раза в месяц на протяжении нескольких лет», — рассказала певица.

Композиция произвела сильное впечатление на аудиторию. После этого звезду стали воспринимать иначе, более взрослой.

Бойка добавила, что все эти изменения для нее были естественными.

«Как шло, так и шло. Отвалились волосы — все, пора менять прическу», — посмеялась певица.

Чем Миа Бойка отличается от других звезд на эстраде?

По мнению артистки, она отличается подходом, постоянством, стабильностью и трудоспособностью.

«Вчера я записала три песни. И сразу отдали на сведение. Это было в трех разных студиях, чтобы быстрее они были закончены», — сказала певица.

О сравнении Клавы Коки и Тейлор Свифт, о том, почему исполнителю нужна хорошая команда, а также об уходе от бывшего продюсера слушайте в полном эпизоде подкаста «Ниче святого».

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