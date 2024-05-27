Гитарист Тони Айомми допустил воссоединение Black Sabbath

Рок-музыкант Тони Айомми отметил в интервью, что воссоединение на сцене группы Black Sabbath вполне может произойти. По словам музыканта, коллектив точно не вернется только из-за денег. Также гитарист сразу исключает возможность большого тура.

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«На самом деле это было бы неплохо, но произойдет ли это — уже другой вопрос. Но посмотрим. Я имею в виду, кто знает? В моем возрасте я должен смотреть на это реалистично. Я не могу отправиться в двухлетний тур, как мы делали раньше… Но было бы неплохо сделать это разово, если такое когда-нибудь случится», — цитирует слова музыканта NME.

Ранее в этом году супруга и менеджер Оззи Осборна, Шерон Осборн, заявила, что вокалист даст пару концертов перед тем, чтобы навсегда уйти на пенсию.