От отца — сыну: рэпер Flesh выпустил мини-альбом YVES

Хип-хоп-артист Flesh представил свой новый EP «YVES». Пластинка была названа в честь сына музыканта Ива Ракима, появившегося на свет в сентябре 2023 года. Всего в мини-альбом вошло шесть треков, среди которых не оказалось ни одного фита.

© Go.zvuk.com/

Это определенно тот случай, когда обложка более чем наглядно отражает содержимое пластинки. На ней изображен малыш, сидящий спиной к зрителю. Он смотрит на увешанную платиновыми дисками стену, в самом центре которой расположена награда с надписью YVES. По ходу прослушивания вы поймете, к чему это, обещаем.

Новый альбом Флеша полон рефлексии и воспоминаний о своем прошлом: в заглавном треке он рассказывает о взрослении, о жизни «на районе», совершенных ошибках и прочем пережитом на пути к успеху. Далее, в Chevron, он говорит о том периоде, когда в его жизни появились большие деньги.

«У меня пропали все мысли, когда увидел вот эти банкноты» — если вкратце.

Следующий трек MIU MIU продолжает денежную историю, но в ней на первое место все же выходят страсть и любовь к красивой женщине, пахнущей Chanel. Однако идиллическая сначала картина к середине композиции обрастает болезненными деталями: обвинениями в неискренности, нестабильностью героя, уходом дамы сердца. Но все же в итоге возлюбленная возвращается, а чувства удается сохранить.

На контрасте в Shaolin, начинающемся с засемплированного детского крика, артист рассуждает о своих изменениях в жизни с появлением семьи и ребенка. Он сравнивает свои внутренние ощущения со спокойствием шаолиньского монаха. Флеш рассказывает о появившейся любви к жизни, об интересе к вкладыванию и приумножению своего благополучия ради близких, а также о новом доме и семейных праздниках.

«Орнамент» и «Орхидея» вновь посвящены теме прошлого, скелетов в шкафу, а также положению Флеша в хип-хоп-индустрии. Артист говорит о том, что сделал себя сам и никому ничего не должен: «Собрал студию, создал свои соцсети. Вы потом все появились — мои дети».

YVES — это рассказ о достижениях, пробах, ошибках и успехе, среди которых главной ценностью для героя стали семья, его ребенок. Так что мы неслучайно обратили ваше внимание на название и обложку EP. Пожалуй, это самый трогательный в своей идее релиз Флеша, который определенно придется по вкусу любителям автотюнового хип-хопа, помноженного на обилие искренности.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.