Бритни Спирс обокрали

Певица Бритни Спирс заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее обокрали.

Поп-исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила, что у нее украли все украшения. Бритни Спирс показала свою пустую шкатулку, где хранила изделия.

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«Некоторые (украшения) изготавливались специально для меня. Еще пропал мой крестик, который я носила с 4 лет», — заявила певица.

Знаменитость не стала раскрывать подробности кражи, но призналась, что напугана. По словам артистки, теперь она будет покупать только дешевые аксессуары.

В начале мая появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Бритни Спирс познакомилась с Ричардом Полом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.