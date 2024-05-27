Основатель Dethklok не знает, почему закрыли «Металлопокалипсис»

Создатель вымышленной метал-группы Dethklok Брендон Смолл признался, что не знает, почему канал Adult Swim отменил его мультсериал «Металлопокалипсис» (2006−2013). По словам музыканта и автора проекта, шоу не было дорогим в производстве.

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«Это был один из определяющих аспектов мультсериала: как нам создать шоу, которое мы хотим сделать, но с довольно низким бюджетом? Бюджет нашего шоу был примерно таким же, как и у большинства шоу Adult Swim; мы ориентировались на те же цели», — рассуждал Смолл в интервью для New Noise Magazine.

По словам Брендона, у них был заключен договор на четыре сезона. После истечения срока контракт продлен не был.

Тем не менее фанаты могут сильно не расстраиваться. В 2023 году вышел полнометражный мультфильм «Металлопокалипсис: Армия роковой звезды». Всего на счету анимационной группы Dethklok четыре альбома. Последний из них, Dethalbum IV, увидел свет в 2023-м.