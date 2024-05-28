«Вот это наглость!»: бывший муж Нюши оправдал свои измены

Слухи о том, что Нюша решила развестись с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака, крутились в сети еще с конца прошлого года. Но сама певица подтвердила информацию лишь несколько недель назад.

Она заявила, что уже долгое время они с супругом живут отдельно, но продолжают общаться ради общих детей. Причину тяжелого решения артистка не огласила, но если верить слухам, все дело в многочисленных изменах мужа.

В сети то и дело всплывала информация, что очевидцы видели Сивова с разными девушками. И, кажется, что сплетни на этот раз оказались верны. Их подтвердил сам Игорь, стараясь оправдать свою неверность. Игорь отметил, что измены — это понятие относительное, ведь «чтобы кому-то изменить, надо кому-то принадлежать», а бизнесмен уверен, что каждый человек принадлежит только самому себе.

Кроме этого, экс-супруг Нюши считает, что измены порой необходимы для того, чтобы сохранить отношения и семью.

«Наиболее страдающие в таких отношениях — любовник или любовница», — отмечает Сивов.

Фанаты Нюши в ярости от таких слов. Они отмечают, что лучше бы он вообще не говорил на эту тему, чем так нагло оправдал бы свой ужасный поступок. Поклонники надеются, что Нюша найдет себе более достойного избранника и будет с ним счастлива.